輝達展望未達市場預期、美超微重編財報 台積電被掃到颱風尾

市場期待輝達（Nvidia）財報，儘管公司給出樂觀預期，但市場並不埋單，預期在基期墊高後，未來成長將放緩。Nvidia盤後股價表現不佳，加上伺服器大廠美超微（Supermicro）將延後發布財報，且在投資機構提出內控操縱會計、未披露關聯交易資訊等指控，股價崩跌19%，導致台系相關AI概念今日股價也同步蒙塵，股價普遍回落，被視AI晶片指標廠台積電今日以942元、下跌22元開低並走低，盤中跌落940元之下，最低來到938元，目前跌幅2.69%。

分析師也火速整理Nvidia公布第2季財報重點。包括第2季度營收季增15%，年增122%，高於彭博社分析師預期的季增11%，年增114%。Nvidia公布第3季度營收指引季增6到10%、年增79%，達325億美元，也高於彭博社分析師預期的季增6%，年增75%的318億美元，主因為第2季度實際營收高於預期，因此等3季度市場預期季增數字從12%調整為6%，不過因市場第2季度季，仍有部分分析師認為要比公司預期好 5個百分點，結果只高2個百分點，因而影響盤後股價表現。

分析師根據Nvidia的各項指引來測算，推估第3季度的營業利潤率會降到60%，低於第1季度的65%和第2季度的62%，呈逐季降低。

Nvidia公布第2季度每股純益為0.67美元，高於市場預期的0.60美元，第3季度指引為0.66-0.69美元， 跟市場預期的0.668美元及第2季度的0.67差不多，第3季度毛利率指引為74.4%，小小低於市場預期的75%；

不過，Nvidia公布第2季度庫存月數2.68，季減14%、年減16%，不但沒有季增，更沒季增20%以上。此外，Nvidia第2季度數據中心營收季增16%，低於超微（AMD）的21%季增，第3季度數據中心營收季增應該有10-15%，也將低於AMD數據中心的20%季增，表示AMD已逐步拿下Nvidia的市場份額。

至於市場關注Blackwell晶片發生瑕疵問題，Nvidia 提到改Blackwell光罩，意思就是改晶片設計，表示CoWoS-L的封測良率問題，不能全賴給T同學（指台積電）。

Nvidia 重申Blackwell 第4季度會出貨，會有數十億美元營收，應該就是市場關注的高單價的B200晶片。