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近期債券短天期利率下滑比較多！ 辣媽：但想賺較多資本利得要選長天期

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本周市場聚焦在科技業公告的財報

本週目前為止，債市並沒有重大消息。這幾天聚焦在高科技股的財報狀況。

輝達（Nvidia）昨天（28日）盤後公布第二季財報，表現超出華爾街預期，營收年增122%，但因預測第三季毛利率可能低於市場預期，還是在盤後重挫。

美超微昨天宣布10-K年報預料無法按時提交，再加上興登堡放空報告等利空打，股價昨天價狂瀉19.02%。

這些財報的結果也會給大家對於未來經濟走向有些參考的依據。

另外，在美國公債部分，10年期與2年期利差再度創下近期新低。10yr 3.83%, 2yr 3.86%。從2022年初殖利率倒掛的現象，將隨著聯準會降息來臨，回到殖利率曲線正斜率的「常態」只是時間早晚的問題。

最近短天期利率下滑幅度比長天期來得多，可以看得出短天期利率受到降息消息影響會更大。

但長天期債券的存續期間比較長，即使短天期利率下滑比較多，如果想要獲得更多資本利得的話，長天期債券會是比較好的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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