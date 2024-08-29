NVIDIA 展望沒太多驚喜股價上沖下洗 台積電開盤跌破950元

輝達（NVIDIA）昨釋出展望沒太多驚喜引發股價上沖下洗，一度小漲2%隨後大跌8%，隨著客戶輝達股價走弱，台積電29日開盤即跌破950元關卡，來到942元，下跌22元。

輝達為台積電大客戶之一，法人預估該公司對台積貢獻營收占比今年有機會來到近一成，約為8-10%不等。

備受各界關注的輝達第二財季營收創單季新高，第二季營收300.04億美元，年增長122%，分析師預期288.6美元，英偉達自身指引274.4億至285.6億美元，季增長262%。不過，第三財季營收預計為325億美元，年增長最多83%，不過確是六個季度內首度出現年成長低於100%，引發市場討論。另外輝達計劃新增回購500億美元。

依據電話會議，輝達執行長黃仁勳提到，Hopper晶片需求強勁，外界對Blackwell預期「不可思議」，Blackwell將以許許多多的形式出現，其中一些並不需要液冷，但對液冷的需求是非常可觀的，要求大量的工程，他相當確信會發生這樣的事。

至於Blackwell先前出現良率問題，財務長Colette Kress坦言確實之前有問題。她提到，「第二季度向客戶提供Blackwell 架構的樣品。為提高生產良率，對Blackwell GPU光罩設計變更。更改已經完成，Blackwell 的生產爬升計劃於第四季度開始，並持續到2026財年。在第四季度，我們預計Blackwell將實現數十億美元的收入。Hopper需求強勁，預計2025財年下半年出貨量將增加。」

上述相關說法符合先前市場8月傳出輝達新一代Blackwell GPU架構 GB200將延後約一季出貨，製造設計的問題各界看法不一。依據業界當時說法，光罩等問題在一個月前（7月）已改善，而前段矽中介層先前問題應在委外不順，皆已陸續克服，目前最新問題仍是後段組裝不順以及終端市場需求是否有變，後續變化有待觀察。

輝達預計，預計Blackwell在第四季度的產量將上升。 GAAP和非GAAP毛利率預計分別為74.4%和75%，正負50個基點。 隨資料中心組合繼續轉向新產品，預計這一趨勢將持續到2025財年第四季度。 全年預計毛利率將在70%左右。