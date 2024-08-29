景順：小型股和景氣循環股領先大盤態勢可望持續

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper指出，股市對降息這一刻期待已久，過去一年中，小型股和景氣循環股曾幾次短暫地領先大盤，但都未能持續下去，但這次可以持續下去，只要新的經濟數據沒有重新引發經濟衰退的擔憂。預期美國經濟的基本情境仍是「軟著陸」，但在貨幣政策仍然如此緊縮的情況下，衰退風險與日俱增。

Kristina Hooper表示，7月美國聯邦公開市場委員會會議紀要意外地鴿派；與會者承認美國抗通膨已取得更讓引人注目的進展。更重要的是，美國聯準會聚焦下跌風險，尤其是勞動力市場走弱和有關經濟進一步惡化的擔憂。當然，7月的會議後，美國又在8月發表初步年度就業報告回顧，該報告顯示新增就業人數出現大幅向下修正。

儘管部分與會者提到，過早放寬貨幣政策有導致通膨反彈的風險，但許多與會者表示，寬鬆政策太少或太晚「可能導致經濟活動或就業過度放緩」。還需要注意的是，聯邦公開市場委員會成員對7月的經濟預測下調，主要因勞動力市場指標低於預期，更重要的是看到「絕大多數」與會者表示，如果經濟發展如同委員會所預期的那樣，那麼「在下次會議上放寬政策可能是適當的」。

Kristina Hooper認為，鮑爾的表述完全正確，而且暗示政策即將轉向。因為即便是看到7月聯邦公開市場委員會會議紀要之後，鮑爾在傑克森霍爾經濟政策研討會態度仍比預期更趨鴿派。鮑爾甚至沒有使用「漸進」一詞來描述對於降息的預期。市場不出意外地反應積極，小型股和周期股表現領先大盤。

美國聯準會上一次升息是在2023年7月26日。如果今年9月如期降息，則意味著上一次升息與首次降息間相隔約14個月，這遠多於緊縮週期結束和寬鬆週期開始間平均相隔期間（在過去四個政策周期中，上一次升息與首次降息間平均相隔為9個月）。

目前開始到9月份聯邦公開市場委員會會議召開前，應密切關注經濟數據，以防出現進一步放緩的跡象，因為衰退風險是當前經濟面臨的最大風險。 過去幾個月，有關經濟的壞消息反而成為股市的好消息，因為相關消息增加美國聯準會降息的可能性。但現在壞消息可能只會被視為壞消息，尤其經濟數據不如預期可能會削弱小型股或景氣循環股的漲勢。