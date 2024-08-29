NVIDIA 財報亮麗卻未受青睞 台股早盤跌近300點、台積電開盤下挫22元

輝達（NVIDIA）財報出爐卻未能帶動科技股走揚，台股29日開盤指數為22,136,31點，下跌234.35點，早盤一度跌逾300點，最低來到22,051.45點。台積電（2330）開盤價為942元，下跌22元。

群益投顧表示， 大盤指數k線守短均拉高作價企圖明顯，美國聯準會主席利率指引、AI指標輝達財報等多頭寄望的指標性事件皆顯提振多頭力度偏弱，盤勢下修壓力進一步攀升，留意高基期、高本益比題材（如機器人概念股）風險轉增，融券者亦應謹慎融券籌碼變化，審視獲利基本面，擇強嚴守技術面應對。

操作題材可留意：

1.（低價）業績轉機股─台灣因台積電而被譽為「財富之島」，對應本波台股強勢的台積電概念股的狀況，折射出階段選股困境。台電概念業績股，如相關設備股面臨高本益比、高基期壓力漸增態勢，致使部分資金目光可能移往具有業績轉機的低基期股或者有業績想像空間，如沾到CoWoS趨勢的特化股，風險趨避概念股。

2.穿戴裝置概念─蘋果新品發表會將登場，除市場普遍預期的嵌入式人工智慧（AI）將成為新款iPhone關鍵功能外。據傳蘋果準備對智慧手表進行重大調整並改進AirPods系列，因為蘋果亟盼能重整iPhone和可穿戴設備業務。此前冷門的穿戴裝置概念部分個股，可能成為階段市場觀望氛圍偏濃，相對強勢區塊。

周三（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41091.42點，下跌159.08點、跌幅0.39%；S&P500指數下跌0.6%；那斯達克指數下跌1.12%；費半指數下跌1.83%。台積電ADR跌0.79%。

輝達雖然預估本季營收將達到約325億美元，高於分析師平均預期，但未達一些最樂觀的預期，沒有令市場大為驚豔，拖累盤後股價重挫8%。博通和超微（AMD）跌幅均超過2%；Google母公司Alphabet、微軟和亞馬遜各跌約1%。有美股恐慌指數之稱的波動率指標VIX飆升至17左右

伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）收盤重挫19.1%，此前該公司表示截至2024會計年度10-K年報預計無法按時提交。

三大法人周三集中市場合計賣超89.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超115.4億元，投信買超24.9億元，自營商（自行買賣）買超2.8億元，自營商（避險）賣超2.2億元。

永豐期貨指出，台指期上漲253點至22 ,405點，正價差為34.34點。籌碼面部分，三大法人賣超90.47億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加126口至10,421口，其中外資淨空單減少259口至37,243口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,218口至13,354口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落在21,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03上升至1.11。VIX指數上升0.38至24.41。外資台指期買權淨金額-0.15億元 ; 賣權淨金額1.76億元。整體選擇權籌碼面中性。