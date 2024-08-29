輝達盤後重挫 法人：恐影響台股表現
美股主要指數28日收低，道瓊工業指數下跌159.08點，那斯達克指數下跌198.79點。此外，輝達（NVIDIA）盤後股價重挫近7%。法人表示，台指期夜盤下跌255點，恐影響台股今天走勢。
美超微電腦（Super Micro Computer）傳出遭知名機構指控帳務問題及放空股票後，宣布延後遞交全年財報，股價重挫逾19%，連帶影響美股主要指數28日收低。
道瓊工業指數下跌159.08點，跌幅0.39%，標準普爾500指數下跌33.62點，跌幅0.6%；那斯達克指數下跌198.79點，跌幅1.12%，費城半導體指數下跌94.07點，跌幅1.83%。
國內外產業訊息方面，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達第2季營收300.4億美元，預期第3季營收將達325億美元，上下浮動2%，優於市場預期的317.7億美元水準，不過低於樂觀的分析師預估。
和泰車（2207）表示，今年台灣新車市場規模估計約45萬輛，和泰車登錄數力拚17萬輛，銷售目標挑戰歷史新高，市占率將達37.8%，為歷年次高。
法人表示，台指期夜盤下跌255點，且市場關注的輝達在公布財報後，盤後股價重挫近7%，台股今天恐將受到影響。
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