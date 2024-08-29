台股押寶買盤進場 黑翻紅 量能增至3,165億

經濟日報／ 記者崔馨方高瑜君／台北報導
台股28日盤中由黑翻紅。 聯合報系資料照
台股28日盤中由黑翻紅。 聯合報系資料照

市場押寶性買盤在昨（28）日輝達財報公布前夕大舉進場，拉動台股昨日盤中由黑翻紅，買盤點火台積電（2330）、鴻海等AI及電子權值族群，激勵行情勢盛。終場指數震盪收高，大漲185點、收22,370點，漲幅0.8%，成交金額擴增至3,165億元。

盤面上，個股及類股均跌多漲少。19大類股中，除電子、生醫、營建、汽車、鋼鐵、橡膠等上漲外，餘均收黑；族群中，半導體股表現最強勢，大漲1.8%，其他電子也漲1.6%，油電燃氣跌1.9%最弱勢。

押寶性買盤進場 台股震盪攻高 圖／經濟日報提供
押寶性買盤進場 台股震盪攻高 圖／經濟日報提供

千金股同樣跌多漲少，僅弘塑、緯穎、祥碩上漲，其餘皆下跌，其中以弘塑漲2.1%最亮眼，檔數則因均華跌出千金股外，因而減至14檔。

集中市場三大法人合計賣超89.9億元。其中，外資賣超115.4億元，連六賣；投信買超24.9億元，連九買；自營商買超0.5億元，由賣轉買。八大公股行庫逢低進場護持，買超19.5億元，連六買。

其中值得注意的是，昨日台股盤中一度下跌77點，終場收最高、大漲185點，等同多頭進場大拉262點，除國家隊力挺加持外，其他買盤還包括五大壽險金控買超32億元，瑞銀、大摩、法興、美銀等部分外資鎖定權王台積電積極拉抬等。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，目前台股市場正處於觀望階段，因此市場更關注下周即將公布的經濟指標，包括ISM製造業指數、ISM服務業指數、及非農就業人口和失業率。

相關數據將直接影響市場對美國聯準會降息幅度的預期，若數據表現不算太差，市場可能預期降息1碼，可能會帶來利多的反應；但若數據表現太差，則會導致聯準會降息2碼，將被視為經濟惡化的警訊，進而引發股市恐慌。

向來有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫也指出，研判台股短線仍將維持震盪整理的格局，後續行情發動有三大觀察重點：美國總統大選辯論、聯準會FOMC會議、及蘋果新機銷量。而隨不確定性因素漸漸釐清，並不排除第4季仍有高點可以期待。

台股 美國聯準會

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