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高盛：台股基本面仍亮眼、目標指數維持23,000點不變

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
高盛證券在最新出具的台股策略報告中指出，台股基本面仍亮眼，因此維持目標指數23,000點不變。台股示意圖。圖／本報系資料照片
高盛證券在最新出具的台股策略報告中指出，台股基本面仍亮眼，因此維持目標指數23,000點不變。台股示意圖。圖／本報系資料照片

高盛證券在最新出具的台股策略報告中指出，台股基本面仍亮眼，因此維持目標指數23,000點不變，但由於台股這波長線漲幅已不小，且兩岸間的地緣政治風險並未明顯緩解，因此維持「中立」評級不變。

高盛在6月初時將台股加權指數由21,000點上調至23,000點，主要是因為台股首季獲利出色，加上人工智慧（AI）伺服器需求強勁，因此上調台股今年全年預估獲利。高盛當時喊出內外資最高價位，引發其他法人跟進。摩根士丹利證券隨後喊出24,000點（明年6月前），接著是瑞銀證券樂觀情境上看25,420點。

台股下半年來以來大起大落，外資對台股也從買超轉成賣超，上半年外資對台股買超為新興亞股第二名，但7月以來大賣超之後，今年以來台股成為外資在新興亞股最大提款機。

不過，高盛並沒有因此修正對於台股的看法。高盛認為，台股第2季及上半年獲利優於市場共識，高盛預估今年企業獲利年增率可達三成、明年也仍有兩成水準，加上估計今年實質國內生產毛額（GDP）成長率可達4%，因此並沒有下修台股未來一年的目標價位。

AI 台股 外資 高盛

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