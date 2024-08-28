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投資人提前上車卡位…明天台股有望大漲？ 分析師：恐有難度

中央社／ 台北28日電
分析師表示，明天聚焦即將公布的輝達財報與展望；投顧則指出，成交金額若能連續數日站穩5日均量，目前約在3135億元附近，或有機會挑戰60日均線附近壓力。圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。中央社
分析師表示，明天聚焦即將公布的輝達財報與展望；投顧則指出，成交金額若能連續數日站穩5日均量，目前約在3135億元附近，或有機會挑戰60日均線附近壓力。圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。中央社

台股今天上漲185.66點，收在22370.66點，成交金額新台幣3091.72億元，三大法人合計賣超90.47億元。分析師表示，明天聚焦即將公布的輝達財報與展望；投顧則指出，成交金額若能連續數日站穩5日均量，目前約在3135億元附近，或有機會挑戰60日均線附近壓力。

凱基投顧表示，台股量價俱揚挑戰季線，觀察台股盤面結構，電子權值轉強，漲勢能否延續或擴散將是盤勢關鍵。

今天三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超90.47億元；其中，自營商買超0.57億元，投信買超24.42億元，外資及陸資賣超115.46億元。

觀察外資賣超前10名，中信金賣超4萬9849張居冠。賣超第2名為元大台灣50反1賣超1萬3634張，其後依序是國泰永續高股息、友達、台新金、遠東銀、正崴、世紀鋼、元大滬深300正2、群創。

投信買超第1名為華通買超4060張，第2名為長榮航為2696張，其後依序是世紀鋼、第一金、中信金、兆豐金、東陽、仁寶、東元、聯鈞。

資深分析師王兆立接受中央社記者採訪表示，今天成交量為3091.72億元，僅比昨天2883.7億元稍微高一點，量能並未放大，台股若要向上攻，至少需衝上月均量4000億元附近。

王兆立表示，今天台股早盤一度翻黑震盪，尾盤收高，因市場預測輝達財報將優於預期，投資人提前上車卡位，買台積電鴻海、廣達等權值股，如果輝達股價大漲，這些科技權值股都有望受惠；至於明天台股，他認為除非輝達公布的財報，比預期好非常多，否則指數大漲恐有難度。

三大法人 台積電 台股 輝達 鴻海

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