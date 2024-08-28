就市論勢／IC設計、電源 波段操作

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美股四大指數除了費半指數外，近一周漲跌幅都不到1%，代表市場在輝達第2季財報公布前進入觀望狀態，華爾街更戲稱「黃仁勳發言的重要性更甚鮑爾」。

下半年，輝達仍將主導科技股趨勢。首先，市場對AI需求展望正面，尤其四大CSP廠投入在AI資本支出持續上升，對AI伺服器訂單將帶來正面助益。輝達另一主要業務遊戲顯卡，也受惠近期竄起的3A遊戲黑神話悟空高效能硬體需求，讓沉寂許久的板卡升級需求升溫。

台股近期進入觀望狀態，從量能看，過去台股如同活蹦亂跳的小孩，日成交量達4,000億甚至5,000億元，但近一周台股成交量普遍不到3,000億元。如果這樣的成交量成為常態，對市場來說不是好兆頭。因為在扣除當沖部分後，實際成交量甚至小於1,800億元，可能會使市場缺乏足夠支撐力。

進一步觀察技術型態，台股在22,000到22,500點間的整理區域，是目前的關鍵價位。市場量能萎縮雖可能會帶來不利影響，但只要大盤能夠維持在這個區間震盪，支撐力不會受嚴重影響。

籌碼部分，外資現貨操作雖不積極，但目前台幣匯率已回升到31.9的相對強勢水準，代表外資銀彈已就位，就等適當進場時機。

投資建議

下半年雙主軸先看輝達財報後，AI伺服器鏈從IP、IC設計、電源再到ODM、OEM廠，為主要受惠族群。接著，蘋果新機發表會，蘋果對iPhone 16帶動的換機潮相當樂觀，第2季供應鏈法說中，都釋出備貨需求強勁。蘋果供應鏈中有許多同樣兼具AI題材，波段策略可特別觀察具備雙主軸個股。

AI 台股成交量 輝達

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