九業者下月法說 談第3季營運

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所宣布，將於9月3日、9日、10日舉辦第3季「第一上市公司創新板公司法人說明會」，邀請永新-KY（4557）等九家與會，提供公司與投資人面對面雙向溝通平台，以利了解營運績效。

為提升第一上市公司及創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流管道，本次法說會共有永新-KY（4557）、威宏-KY、基士德-KY、麗豐-KY、康控-KY、峰源-KY、茂林-KY、科嘉-KY、材料-KY等九家受邀。

證交所表示，會中將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現第一上市公司及創新板公司競爭優勢及能見度。

本次活動開放現場參與並歡迎媒體採訪，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。第一上市公司及創新板公司簡報資料，將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，響應節能減碳環保愛地球，會中將不提供紙本資料，請與會者先行下載。

上市公司 創新板

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