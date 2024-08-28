大摩「三因素」力挺6台廠 ODM資本支出與籌資規模齊增

市場近期最大焦點除輝達（NVIDIA）財報外，摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「AI供應鏈產業」報告中指出，具有「三大因素」看旺AI伺服器展望，尤其ODM製造商目前正進行大規模資本支出，相關台廠包括鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）等皆給予「優於大盤」評等。

大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，儘管Blackwell伺服器首發出貨有所延遲，但Hopper HGX下半年伺服器出貨量展望強勁。據了解，AI伺服器收入已占主要ODM總收入的10-30%，幾乎所有ODM廠商預計，AI伺服器於2024第3、4季出貨量均較上季季增，代表Hopper系列HGX伺服器中，包括H200、H20等需求將在2024年下半年顯著增長。

其中，施曉娟分析，具有三大理由看旺AI伺服器前景，同時為Blackwell平台的推出與交付做好準備。首先，ODM廠未來五年將持續增加資本支出，近兩年年增率均超過10%，因此為廠商未來營收帶來上行潛力。

其次，全面籌資。主要的ODM廠今年發行全球存託憑證與可轉換公司債，總額達40億美元，也是過去20年來ODM廠最大年度規模的籌資。其中，鴻海和廣達更計劃進一步發行總額為17億美元的籌資計劃。

第三，多個生產基地。基於地緣政治、伺服器機架的最終組裝地點等因素，除了中國大陸和台灣的現有生產基地外，目前還觀察到北美（墨西哥／美國，鴻海、廣達、緯創）和東南亞（越南／泰國／馬來西亞，鴻海、廣達、技嘉（2376））新的伺服器產能也在加速擴展，因此在全球ODM廠生產基地擴張下，進而推動2025年營收表現。

由於AI伺服器需求前景無疑，因此在台廠供應鏈中，包括：鴻海、緯創、緯穎（6669）、廣達、華碩（2357）、技嘉等，大摩均給予「優於大盤」評等。施曉娟點評，鴻海垂直整合的AI伺服器／機架產品具明顯優勢；緯創與輝達在主板組裝項目上具有緊密合作，緯穎的投資回報率吸引力也同樣較強。

廣達在機架級設計和整合能力方面表現出色，並且擁有良好的客戶關係，在市場上也保持競爭力。整體而言，隨著伺服器ODM廠商加大資本支出和籌資規模，以支持Blackwell等AI伺服器項目，相關公司在未來數年內的增長潛力值得投資人關注。