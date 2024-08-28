外資賣超115億元 買賣超冠軍竟都是金融股

台股28日以22,370.66點收盤，上漲185.66點，三大法人中僅外資賣超115.46億元，統計外資買賣超個股發現，中信金（2891）遭外資賣超49,849張，居賣超個股冠軍，不過，獲得外資買超第一名的也是金融股，買超新光金43,440張。

輝達（NVIDIA）財報將出爐，市場氣氛觀望，台股早盤以22,210.57點開出，上漲25.57點，盤中一度下滑至22,108.86點，下跌76.14點，近午盤則在平盤附近游走，之後再往上拉升，尾盤進一步拉高，終場收在22,370.66點，上漲185.66點，漲幅0.84%。

權王台積電以945元開出，尾盤進一步拉升，最後一盤爆出4,191張買單，股價收在當日最高的964元，大漲22元，漲幅2.33%，影響大盤指數約184點，為推升大盤指數尾盤再攻高的主要動能；鴻海收185.5元，上漲5元，漲幅2.77%，影響大盤指數約22點。

台股收復5日線，統計三大法人賣超90.47億元，其中主要是外資賣超115.46億元，投信買超24.42億元，自營商買超（合計）0.57億元，其中自營商（自行買賣）買超2.8億元，自營商（避險）賣超2.23億元。

統計外資賣超前十大個股依序是中信金、元大台灣50反1、國泰永續高股息、友達、台新金、遠東銀、正崴、世紀鋼、元大滬深300正2、群創等；求娶新光金的兩家金控公司全遭外資賣超，中信金居外資賣超第一名，已是連七賣，台新金也遭外資賣超7,241張。

外資買超前十大個股則依序是新光金、聯電、聯鈞、緯創、華航、開發金、復華日本龍頭、長榮、中華電、富邦金等；新光金居外資買超第一名，單日獲外資買超43,440張，其次則是買超聯電13,401張。