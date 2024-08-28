降息循環將啟動 歷史經驗定期定額投資台美股報酬優

美國經濟成長開始放緩、通膨持續降溫，市場預期聯準會將在9月首次降息。歷史經驗顯示，若在聯準會首次降息當月進場投資台美股市，定期定額5年後通常會有不錯報酬。統一投信表示，聯準會降息有望提升股市評價空間，加上美國經濟軟著陸機率較高，台美股市長期表現可期。因美國大選及地緣政治的不確定性，股市短線波動較大，建議投資人可以善用定期定額布局。

彭博數據顯示，近3次聯準會降息循環中，首次利率調降落在2019年7月、2007年9月及2001年1月。根據晨星統計，若近3次降息循環時，投資人在首次降息當月進場投資，加權指數及S&P 500指數的定期定額5年報酬率，最高都在5成以上，電子指數最高甚至超過8成。僅2007年美國為金融海嘯中心，美股在低檔盤旋時間較長，同等金額下定期定額累積的單位數較多，使美股在反彈後的整體報酬率明顯高於台股。以近3次降息循環的報酬率平均值來看，在聯準會首次降息時開始定期定額5年，加權指數報酬率平均達27.36%，S&P 500為27.42%，電子指數更達到34.82%。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，目前美國經濟雖開始降溫，但仍為正成長，聯準會也強調有足夠工具及彈性應對經濟及勞動市場的放緩，因此9月的降息為預防性政策，與過去經濟大幅衰退導致的降息情境不同。在降息循環啟動及AI趨勢推動下，企業獲利持續上修的可能性高，先前的修正也讓台股評價趨於合理，使大盤中長線有望再創高。惟需留意美國總統候選人的加稅政見，可能增添市場波動。

陳釧瑤表示，蘋果將在9月10日召開秋季發表會，短線布局相關族群，包含上游設備廠及下游組裝等相關零組件、新品規格升級受惠股，重點關注光學類股。AI長期發展趨勢明確，長線布局仍將以AI為主軸，近期輝達（NVIDIA）加大投片，解除AI晶片先前遞延出貨的風險，台積電（2330）也在法說會上表達對AI趨勢前景的樂觀看法。