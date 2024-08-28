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鬼故事？美國超微（AMD）被做空機構放空！ 狄驤：被指有重大的會計問題

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
超微。 美聯社
超微。 美聯社

新的鬼故事？

美超微被做空機構興登堡放空，興登堡指控美超微會計操縱，且有違反美國禁令的新證據。

報告提到，興登堡認為美超微是會計操縱的慣犯，2018年美超微因未能提交財務報表，而從納斯達克暫時摘牌。

到了2020年8月，該公司被 SEC 指控有「廣泛的會計違規行為」，主要涉及2億多美元的不當確認收入和少報費用，導致人為抬高銷售額、收益和利潤率。

興登堡三個月來審查約 45000筆進出口交易，發現俄烏戰爭開打後，美超微對俄羅斯的出口激增約3倍，明顯違反美國禁令。

美超微執行長與其兄弟有持股的企業，似乎在轉售美超微的產品並提供 OEM服務，其中也包括台灣的麗臺科技（麗臺官網的產品與美超微幾乎完全相同），但美超微卻沒有披露這一點，這構成了收入和利潤相關的會計風險

簡而言之，興登堡承認美超微是AI產業的先行者，但有重大的會計問題，才決定放空美超微。

報告出爐後，美超微一度大跌7%，目前跌幅收斂到4%以內。

如果明日Nvidia財報亮眼，會計問題或許檔不住 AI熱潮的軋空行情...

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

AI AMD NVIDIA 俄烏戰爭 俄羅斯 放空 美國 風險

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