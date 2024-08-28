鬼故事？美國超微（AMD）被做空機構放空！ 狄驤：被指有重大的會計問題

美超微被做空機構興登堡放空，興登堡指控美超微會計操縱，且有違反美國禁令的新證據。

到了2020年8月，該公司被 SEC 指控有「廣泛的會計違規行為」，主要涉及2億多美元的不當確認收入和少報費用，導致人為抬高銷售額、收益和利潤率。

興登堡三個月來審查約 45000筆進出口交易，發現俄烏戰爭開打後，美超微對俄羅斯的出口激增約3倍，明顯違反美國禁令。

美超微執行長與其兄弟有持股的企業，似乎在轉售美超微的產品並提供 OEM服務，其中也包括台灣的麗臺科技（麗臺官網的產品與美超微幾乎完全相同），但美超微卻沒有披露這一點，這構成了收入和利潤相關的會計風險。