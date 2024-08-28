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台股上漲185點 三大法人賣超90.47億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股28日開紅，盤中一度走跌，午盤在台積電（2330）、鴻海（2317）上漲的帶動下，收在最高22,370.66點，上漲185.66點，漲幅0.84%，成交量3,091.73億元，三大法人賣超90.47億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超115.46億元，投信買超24.42億元，自營商買超（合計）0.57億元，其中自營商（自行買賣）買超2.8億元，自營商（避險）賣超2.23億元。

輝達將公布財報，台積電、鴻海尾盤湧入買盤，雙雙上漲超過2%，分別收在964元、185.5元，日月光投控（3711）也上漲逾3%。矽光子概念股聯鈞（3450）、聯亞（3081）攻上漲停，光電族群的正達（3149）、榮創（3437）、鼎元（2426）、悅城（6405）也漲停亮燈。電機類股續強，喬福（1540）、高鋒（4510）、東台（4526）等續攻漲停。

三大法人 台積電 外資 自營商 輝達 鴻海

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