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回檔時持股跌停賣不掉…隔日便殺低出場！ 狄驤「缺安全感」：賣出的好股票反而創歷史新高

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

我們能常常聽到，在股市闖蕩，提高勝率很重要，但到底是什麼因素影響著投資勝率呢？

我長年來跟朋友交流，並彙整自己的感想，得出的答案是三個字「安全感」。

而安全感的來源有很多，像是學習過的技術、經驗的積累、知識的掌握度、資金多寡和不同的資產配置，如果缺乏安全感，投資人往往會在不理性的情況下，做出後悔的決策。

例如，最近台股大幅反彈，許多朋友才願意開始聊前陣子股災的狀況，部分人是這一兩年才積極踏入股市，根本沒碰過跌勢兇猛的股災。

所以他們在經驗不足的狀況下，短短幾天就看到手上股票大跌數十個百分點，股票又跌停賣不掉，心理上承受不住壓力，沒有安全感，就在隔日殺低出場，不管好股壞股都殺出。

結果到現在，他們發現原本賣出的好股票，反而創了歷史新高。

還有一部分人是用融資或期貨，碰到短線大跌被追繳保證金，就算有錢能補，但由於錢虧得太快，也害怕股市繼續崩跌，只能忍痛平倉出場。

相對的，少部分人有做股債配置，也有過股災的經驗，所以在風險能被對沖，心理壓力沒有增加的情況下，他們可以安心且冷靜地逢低撿便宜，這次股災沒受到甚麼傷，並成為股災下的贏家。

簡而言之，想要提高勝率並不難，只要讓自己有安全感就好，如此才能讓自己保持在理性狀態，而不是被感性操控，做出讓自己後悔的決策。

如果你現在的操作方法或持股，讓你無法安心入睡，就代表你該做些調整了，以免讓自己進入非理性狀態。

該調整的不是只有改變槓桿或持股部位，還要多瞭解市場上的變化，以及吸收每次參與市場的經驗，尤其是碰到股災的過程。

技術、經驗、知識和資金，都可以透過時間慢慢增加，讓投資人的實力不斷提升，成為在股海闖蕩時的依靠，等到下一次的大行情到來，就是你成為贏家的時機。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 安全感 投資人 資產

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