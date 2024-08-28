賭輝達財報大好？台積電、鴻海拉尾盤推升台股收最高

在輝達（NVIDIA）財報公布前，台股28日在台積電（2330）、鴻海（2317）尾盤拉升下，以當日最高的22,370.66點收盤，上漲185.66點，收復5日線，有分析師坦言，不乏有「賭」輝達財報大好、股價將大漲的押寶買盤先行進場卡位，主要布局龍頭權值股。

輝達財報將出爐，市場氣氛觀望，台股早盤以22,210.57點開出，上漲25.57點，盤中一度下滑至22,108.86點，下跌76.14點，近午盤則在平盤附近游走，之後往上拉升，尾盤進一步拉高，終場收在22,370.66點，上漲185.66點，漲幅0.84%；分析師透露，市場出現輝達財報大好，將激勵股價大漲的說法，吸引押寶買盤進場卡位，進一步推升台股尾盤的漲勢。

權王台積電以945元開出，尾盤進一步拉升，最後一盤爆出4,191張買單，股價收在當日最高的964元，大漲22元，漲幅2.33%，影響大盤指數約184點，為推升大盤指數尾盤再攻高的主要動能。

鴻海以181元開高後一度翻黑下跌到179.5元，其後往上拉升翻紅，午盤過後進一步往上攻，最後一盤成交買單達4,146張，收在185.5元，上漲5元，漲幅2.77%，影響大盤指數約22點。

台積電、鴻海領軍拉升指數之外，日月光投控收在152元，上漲5元，漲幅3.4%，影響大盤指數約7點；聯電也有貢獻，終場收在55.2元，上漲1.2元，漲幅2.22%，影響大盤指數約5點；廣達收278.5元，上漲3元，漲幅1.08%，影響大盤指數約4點。