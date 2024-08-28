台積電鴻海穩盤 台股終場漲逾185點站上22370點
市場靜待輝達財報，台股早盤一度翻黑震盪，盤中隨著台積電與鴻海股價勁揚，漲點擴大，加權指數終場收22370.66點，上漲185.66點，漲幅0.84%，成交量為新台幣3091.72億元。
電子族群上漲1.34%，金融族群走弱，下跌0.18%。代表中小型股的櫃買指數收漲0.07%。
大型權值股台積電收盤上漲22元，漲幅2.34%；鴻海上漲5元，漲幅2.77%；聯發科下跌10元，跌幅0.83%，日月光投控上漲5元，漲幅逾3%；廣達上漲3元，漲幅逾1%。
國際半導體展（SEMICON Taiwan）將在9月4日舉辦，矽光子成顯學，帶動聯鈞今天以160元收漲停，立碁收盤上漲逾7%，波若威漲0.91%，前鼎上漲逾2%。
工具機鏈結盟晶圓設備業，指標企業表現不俗，東台盤中以35.1元漲停鎖死，大銀上漲近3%，氣立以51.5元漲停、健椿以75.5元漲停。
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