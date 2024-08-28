NVIDIA 財報將出爐 台股彈185點收22,370點 台積電漲22元收964元

台股28日盤中由黑翻紅、向上拉高，台積電（2330）、鴻海（2317）等大型權值輝達概念股拉盤，終場收22,370.66點，漲185.66點、漲幅0.8%，成交金額3,091.7億元。另外，櫃買指數收漲0.07%。台積電收964元、漲22元。

輝達（NVIDIA）財報公布在即，台積電收今日最高964元，鴻海尾盤大單敲進、收185.5元，兩檔大型輝達概念股撐盤。強勢族群包括：工具機族群的喬福（1540）、高鋒（4510）、協易機（4533）、恩德（1528）、直得（1597）放量上攻；矽光子族群的聯鈞（3450）、聯亞（3081）強勢收漲停，明泰（3380）、台星科（3265）、華星光（4979）、上詮（3363）等紛紛漲勢兇猛。

金控股三角戀方面，新光金爆量31.7萬張、收漲0.7%；中信金也爆量12.7萬張、同樣收漲0.7%；台新金則放量3.7萬張卻收跌1.5%，而國泰金、第一金也表現強勢，其餘則震盪整理。

法人分析，市場除期待輝達財報樂觀外，下周國際半導體大展也在即，相關題材股受惠可關注，惟中東局勢再度緊張及日圓持續反彈須稍作留意。

操作上建議投資人採取分批進場的方式，近期台股量能相對較小，操作上建議同步縮小部位及周期，並於台股震盪之際，少量布局短線具題材、基本面且位階相對較低個股，等待台股價量齊揚站上五日線後，再順勢加碼。

選股方向上，可聚焦電子個別族群表現，包括半導體與面板設備、測試介面、封測材料、電子紙，以及黑神話悟空激勵規格升級的顯卡、記憶體。

整體以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、板卡、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群為主。產業方面，AI機器人仍為匯聚市場目光，AI機器人也帶動機械手臂、協作型機器人等需求，上漲動能再度轉強，短線有望展開新一輪攻勢。

另外，非金電近期漲跌互見，族群整齊度與延續性欠佳，電機機械、貿易百貨僅呈現個股表現，建材營造僅能視為跌深反彈，個別族群留意工具機、自行車。