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美股道瓊創新高...美元卻創新低 分析師解讀：輝達財報、降息前最後平靜
市場投資人靜待Nvidia公布財報與財測指引，9月降息沒有意外讓情緒表現平穩，使得VIX恐慌指數再跌4%至15.4。
反向帶動美股道瓊連續三天上漲並再創歷史新高，那斯達克與S&P500指數也小漲收盤，費城半導體指數漲幅較大達1%。
主要龍頭股表現平淡甚至下跌的還多一些，Tesla下跌1.8%最多，Amazon也有超過1%跌幅，Google跟Meta則分別有0.89%與0.39%的微幅下跌！Apple上漲0.3%，Microsoft則幾乎收漲於平盤。
聯準會主席鮑爾上週五在全球央行年會的談話，一如預期為9月降息鴿派鋪路；美元指數因此回落到去年7月以來的低點，也激勵其它非美貨幣出現升值，像是英鎊幾乎快來到兩年半高點。
黃金期貨也受到美元轉弱的推升再創歷史新高，基本金屬的銅、鎳期貨皆上漲2%左右，雙雙創下近一個月以來新高。
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