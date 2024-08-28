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《黑神話：悟空》帶動需求 外資按讚微星、目標價調高至235元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大陸國產3A單機遊戲《黑神話：悟空》爆紅，帶動PC品牌廠銷售及周邊板卡商機，美系外資最新報告認為，新遊戲有望帶起顯卡需求，看好微星將受惠，獲利維持上升軌道，重申買進評等，目標價由215元調高至235元。

《黑神話：悟空》爆紅，在8月20日上市後僅短短3天時間，銷量就突破1,000萬套；遊戲火紅下，在上市後打破多項遊戲業紀錄，包括史上最熱銷的陸製3A遊戲、Steam平台上史上最多人同玩的單機遊戲等，且帶動周邊商機；市場預測，《黑神話：悟空》最終銷量將達2,000萬套。

由於《黑神話：悟空》大量使用3D環景操作模式與光追技術，且遊戲畫面都是4K畫質，對顯示卡的要求相當嚴苛，若要完整體驗流暢遊戲戰鬥及精美畫面，玩家的電腦至少需配備輝達（NVIDIA）RTX40系列以上的顯示卡，因此帶動高階顯示卡市場需求大增。

美系外資表示，《黑神話：悟空》最佳顯卡需求為Nvidia RTX 4060 或4080 super，微星的營收占比中7成與遊戲相關，將正面受惠《黑神話：悟空》的熱銷效應；看好在新遊戲有望帶起顯卡需求下，微星第3季營收將季增13%，毛利率上升至14.4%，營業利益率則升至6.2%。

不過，美系外資下修微星今年每股純益（EPS）預估，降幅6%至12.4元，但上修明後年EPS預估，幅度分別為2%及3%，分別達15.7元及17.4元，主要是反應明年RTX 50-series GPU 50系列需求，及新產品週期。

美系外資重申微星買進評等，目標價調高至235元；微星28日以183.5元開出，一度拉升至186元，盤中漲幅逾2%。

4K畫質 微星 神話

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