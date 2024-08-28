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蜜月行情失靈 聖州登錄興櫃 盤中跌破券商認購價

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

汽車踏墊大廠聖州（7764）28日登錄興櫃，券商認購價為每股58元，不過今未上演蜜月行情，股價開盤最高來到71.5元後，隨即下挫，一度跌至47.1元，盤中跌幅逾17%。

聖州為國內一條龍專用立體汽車踏墊大廠，憑藉「3D 專車專用立體汽車踏墊」及專利止滑技術「Maxpider®」，取得全球近 40 國專利。董事長楊明舜表示，聖州直接進入B to C的市場，銷售通路掌握在手中，就不用擔心客戶轉單訂單流失。

聖州自行研發設計產品，並設立模具廠開模，從原料配方開發、原物料生產到成品製造，全程自主掌控一條龍經營模式。

聖州營收有九成來自AM市場，一成供應車廠作為ODM選配，美國市場除了數位行銷之外，今年全面性的在五大客戶據點評估舖貨，預計明年屏東廠完工加入量產之後，聖州的營業額可望快速成長，年營業規模可望突破10億元。

2022 年營收新台幣 7.62 億元，稅後淨利 1.6 億元；2023 年營收新台幣 9.16 億元，稅後淨利 1.9 億元，營收獲利逐年穩健增長。今年下半年屏東新廠陸續投產，美國通路訂單增加，這些效益將反應在明年的營收獲利上。

新台幣 營收

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