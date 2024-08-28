等待輝達財報公布市場觀望 台股開高走低量縮

市場等待輝達（NVIDIA）財報與經濟數據出爐前夕，投資人觀望氣氛濃厚，台股盤中最高觸及22261點，不過隨即下挫震盪，電子、金融族群相繼走弱，量縮格局。

截至11點36分，加權指數約為22225點，上漲49點，成交量新台幣1937億元，代表中小型股的櫃買指數上漲0.18%。

大型權值股台積電上漲5元，漲幅0.53%；鴻海上漲1元，漲幅0.55%；聯發科下跌20元，跌幅逾1%，日月光投控上漲3元，漲幅逾2%。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）將在下週舉辦，矽光子成顯學，帶動聯鈞今天早盤以160元漲停，立碁上漲近5%，波若威上漲逾3%，前鼎上漲逾4%。

工具機鏈結盟晶圓設備業，指標企業盤中表現不俗。東台盤中以35.1元漲停、大銀微系統上漲近3%、氣立上漲逾3%、健椿以75.5元漲停。

萬寶投顧執行長王榮旭今天接受中央社訪問時表示，輝達公布財報前夕，投資人愈是謹慎，因此美股與台股皆為量縮，但是不代表沒行情，尤其美國道瓊指數創高，可看出科技股資金跑到傳產股。

他指出，近期市場普遍認爲Fed降息確定，美元走弱，不過至少資金還在場內，隨時會再進來。由於投資人不確定輝達財報好壞，寧可先找其他股票，以台股來看，資金輪動到中小型股為主。