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散戶不是反指標？忘不了過去幾個月的大多頭走勢！ 分析師：S&P500有機會再創歷史新高
散戶不是反指標？
根據統計，散戶投資人在前幾週投入美國股市的金額，創下了過去一年以來的最高紀錄！代表前一波美股崩跌不但沒有引起散戶恐慌，反而還被視為是多頭市場的急跌買點。
散戶流入資金的5日移動均線，在一個月時間飆升約一倍，一度觸及17億美元水位！這樣的現象說明散戶對於美股的風險偏好Risk-seeking依然很高，主要應該是過去幾個月帶來的大多頭走勢讓散戶忘不了！
總計散戶大舉進場之前，S&P500出現下跌約7%走勢；當散戶瘋狂買入之後，S&P500從最低點已經大漲將近8%！
有趣的是同一時間，大型投機者與對沖基金，在S&P500指數期貨的淨空頭部位可是快速增加！代表散戶大軍短線竟然扭轉了大型對沖基金拋售股票，散戶逆勢接盤容易形成籌碼面混亂的現象，甚至有可能S&P500隨時還會再創歷史新高？
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 王董的大盤籌碼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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