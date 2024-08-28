電機股續強 這四檔連拉兩根漲停

台股昨27日成交量續創低，僅2,883.75億元，不過電機類股仍人氣高漲，東台（4526）、喬福（1540）、高鋒（4510）、桓達（4549）28日再度漲停鎖死，四檔均連拉兩根漲停，其中喬福、高鋒自起漲以來漲幅分別高達125%、214%。

喬福主要生產切削中心機、車床為主，產品應用領域涵蓋航太、國防、重工、礦業設備等。先前6月營收表現亮眼，達1.02億元，月增77.9%、年增380.3%，改寫單月營收歷史新高，因中國大陸客戶要趕在 ECFA 關稅優惠中止前出貨，大陸代理商及經銷商要求喬福須在6月15日之前運抵到港且完成報關，是6月營收創單月新高的主因。

喬福7月營收0.28億元，年減51.2%，喬福表示，喬福將減少標準機銷往大陸，近年積極提高銷往美國市場比重，歐美營收約佔營收的60%至70%。目前在手訂單約4億餘元，訂單能見度看到明年第1季。

高鋒上半年合併營收8.54億元、年減7.0%，稅前淨利0.93億元，稅後純益0.79億元、年增達212.0%，每股稅後純益0.73元。7月自結合併營收1.76億元，月減9.9%、年減13.8%。

和大旗下百分之百轉投資、生產齒輪加工設備的聚大智能科技，今年底將正式併入高鋒，明年開始貢獻營收。高鋒的加工中心機主要應用在自行車、機車等加工產業，而這些產業也要用到齒輪加工設備，相同客戶可以互相介紹，同一代理商也可以賣更多商品，發揮一加一大於二的綜效。

高鋒並於八月初公告處分台中市神岡區仁愛段1,348.3坪廠房及土地，交易金額2.5億元，交易相對人為伍將機械工業，相關處分利益可望在今年底前認列。

喬福自6/26起漲，至今最高來到46.4元，波段漲幅達125%，並挑戰2007年的歷史高點47.5元；高鋒漲勢更為猛烈，7月以來大漲逾2倍，今攻上53.2元漲停鎖死，創下24年來新高。東台股價續強，攻至35.1元；桓達漲至172元，漲停亮燈。