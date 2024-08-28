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世界健身再啟動庫藏股 股價一度漲停領軍運動休閒股表現

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世界健身-KY（2762）上半年稅後純益2.28億元，每股純益2.07元，28日再啟動庫藏股買回，預計買回2,000張，買回區間75~100元，股價開高後一度衝達漲停88.9元，盤中雖打開但仍上漲逾7%，領軍運動休閒股的表現，喬山（1736）盤中上漲逾3%，另外，來億-KY（6890）也是上漲走勢。

世界健身公布上半年合併財報，受惠集團持續拓展新店及會員，合併營收47.99億元，年增5%，稅前盈餘2.89億元，年增41.7%，稅後純益2.28億元，每股純益2.07元。

世界健身7月合併營收8.27億元，月增1.4%，年增0.8%；累計今年前七月合併營收56.27億元，年增4.4%，續創新高。

世界健身在今年3月20日至 5月17日執行庫藏股，當時買回1,500張，董事會通過將啟動今年第二次買回庫藏股，將轉讓股份給員工，預計買回2,000張 買回區間價格75~100元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

世界健身董事會同時決議通過，授權董事長洽談購買美國商標授權公司100%股權，交易總金額不高於900萬美元，收購案定案後，將啟動海外市場拓點計畫，鎖定美國及全球市場。

世界健身早盤以85元開出，一度衝達漲停88.9元，收復季線，盤中雖打開漲停，但仍上漲逾7%；運動休閒股為盤面上表現相對強勢的類股，世界健身領漲，喬山盤中上漲逾3%，另外，來億-KY也上漲近3%，大魯閣（1432）、岱宇（1598）、桂盟（5306）、寶成（9904）、豐泰（9910）等股也是上漲表現。

健身 營收

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