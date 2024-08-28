台積電開高3元 台股開盤上漲25點

台股28日開盤指數為22,210.57點，上漲25.57點。台積電（2330）開盤價為945元，上漲3元。

群益投顧表示，指數回測短線支撐，量再創反彈波段新低，市場氣氛趨於觀望，技術面呈現壓縮整理，關注今晚美股盤後輝達公布財報。以技術面短多標的為主，參考短期均線變化區間操作因應。

周二（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,250.5點，上漲10點、漲幅0.02%；S&P500指數上漲0.16%；那斯達克指數上漲0.16%；費半指數上漲1.1%。台積電ADR漲0.88%，較台北交易溢價15.65%。

輝達股價上漲1.5%，帶動費城半導體指數上漲1.1%。台積電ADR漲 0.9%。投資正為輝達周三公布財報的大幅波動做準備。選擇權市場交易對應業績發布後股價漲跌近10%。

三大法人周集中市場合計賣超93.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超127.9億元，投信買超48.2億元，自營商（自行買賣）賣超5.6億元，自營商（避險）賣超8億元。