台積電開高3元 台股開盤上漲25點
台股28日開盤指數為22,210.57點，上漲25.57點。台積電（2330）開盤價為945元，上漲3元。
群益投顧表示，指數回測短線支撐，量再創反彈波段新低，市場氣氛趨於觀望，技術面呈現壓縮整理，關注今晚美股盤後輝達公布財報。以技術面短多標的為主，參考短期均線變化區間操作因應。
操作題材可留意：
1.台積電供應鏈在地化，半導體化材錢景亮─台積電供應鏈在地化趨勢帶動，採購國產化學原料的比重逐年上升，預估2024年約占65%，2030年目標將達68%，包括前段製程、黃光顯影、清洗、溶劑設備、廢液回收等半導體相關化學品供應鏈業者營運將持續受惠。
2.中科技廠狂囤HBM，記憶體通路有利可圖─美國即將更新中國晶片禁令，傳可能限制取得高頻寬記憶體(HBM)，以及製造相關晶片所需設備；外媒報導，華為、百度等中資科技企業及多家中國初創公司，正大量囤積三星生產的HBM，恐帶動記憶體價格進一步走高，記憶體通路商可望受惠。
周二（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,250.5點，上漲10點、漲幅0.02%；S&P500指數上漲0.16%；那斯達克指數上漲0.16%；費半指數上漲1.1%。台積電ADR漲0.88%，較台北交易溢價15.65%。
輝達股價上漲1.5%，帶動費城半導體指數上漲1.1%。台積電ADR漲 0.9%。投資正為輝達周三公布財報的大幅波動做準備。選擇權市場交易對應業績發布後股價漲跌近10%。
三大法人周集中市場合計賣超93.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超127.9億元，投信買超48.2億元，自營商（自行買賣）賣超5.6億元，自營商（避險）賣超8億元。
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