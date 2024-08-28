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紅燈轉成「黃紅燈」…本來預計會看到一串！ 專家：操作方式不會因此更改
有點意外，113年7月的景氣燈號與分數居然開倒車！分數從6月的38分掉到35分，一口氣少了3分，而燈號從熱絡的紅燈回落到轉向的黃紅燈！
新聞稿中指出，會有這樣回落的現象可能是：
1.傳產復甦尚緩。
2.凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，致出口轉呈綠燈，工業生產指數轉為黃紅燈。
除了上述兩個絆腳石之外，讓人放心的是，領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣維持成長態勢。
未來看法如下：
1.AI、高速運算等應用持續熱絡，以及消費性電子產品進入年底鋪貨旺季，將挹注出口動能。
2.國內半導體廠商積極擴增先進製程及高階封測產能，國際大廠陸續宣布來臺設置研發或資料中心，加上企業因應數位與淨零轉型持續投入相關設備，可望激勵投資動能。
3.國內就業市場維持穩定，景氣回溫有助帶動企業調薪，加以政府持續推動減輕人民負擔措施，均有助消費動能延續。
本來預計會看到一串紅燈，沒想到卻來了一顆黃紅燈。至於我的操作方式是否改變呢？答案是「不會」！
該持有的市值型ETF還是會抱著，並使用定期定額方式買進，至於買進的金額就不再增加，但是會視大盤回跌之際適時補一些零股。若是生活上需要用到資金的話才會賣股求現。這種策略是基於台股大盤「長期」而言是左下往右上的走勢，要選擇市值型ETF來當作投資標的，我認為還是需要「長期時間」才能得到更豐碩的果實啦！
大家有被這顆回馬槍的黃紅燈嚇到嗎？
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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