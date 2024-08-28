紅燈轉成「黃紅燈」…本來預計會看到一串！ 專家：操作方式不會因此更改

有點意外，113年7月的景氣燈號與分數居然開倒車！分數從6月的38分掉到35分，一口氣少了3分，而燈號從熱絡的紅燈回落到轉向的黃紅燈！

新聞稿中指出，會有這樣回落的現象可能是：

1.傳產復甦尚緩。 2.凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，致出口轉呈綠燈，工業生產指數轉為黃紅燈。

除了上述兩個絆腳石之外，讓人放心的是，領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

未來看法如下：

本來預計會看到一串紅燈，沒想到卻來了一顆黃紅燈。至於我的操作方式是否改變呢？答案是「不會」！

該持有的市值型ETF還是會抱著，並使用定期定額方式買進，至於買進的金額就不再增加，但是會視大盤回跌之際適時補一些零股。若是生活上需要用到資金的話才會賣股求現。這種策略是基於台股大盤「長期」而言是左下往右上的走勢，要選擇市值型ETF來當作投資標的，我認為還是需要「長期時間」才能得到更豐碩的果實啦！

大家有被這顆回馬槍的黃紅燈嚇到嗎？

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