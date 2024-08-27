統計顯示 股票持有20年的虧損機率降到零

施羅德投信統計，以近100年來的美國大型股指數來看，如果投資期限為一個月，經通膨調整後的虧損機率約40%。如果投資期限延長，成功的機率將明顯提高。如果持有12個月，虧損機率下滑到30%；持有五年，虧損機率降到22%，持有十年進一步降到13%，持有20年更降到零。

相比之下，雖然現金看似更安全，但施羅德投信指出，現金實質價值有被通膨侵蝕的風險，且風險會隨著期間變長而增加。近年來，這現象尤其明顯。自2011年2月以來，現金在任何五年期間內都不能戰勝通膨，預期這一現象短期內都不會大幅改善。

施羅德投信指出，儘管市場迄今尚未再次大跌，但未來的波動及下行風險仍不可忽視。如果市場進一步回檔，投資人可能容易受到情緒驅動，因而急於拋售股票，轉而持有現金。但研究顯示，這需要很長時間才能彌補損失。

例如，在1929年大蕭條初期，如果在大跌25%後轉而持有現金，要到1963年才回到損益平衡點。相形之下，如果當時繼續持有股票，則在1945年初就能達到損益兩平。如果在2008年在金融海嘯初期因為大跌25%而轉向現金，至今投資組合仍未恢復至原始投資水位。

全球主要股市大起大落，投資人信心動搖，因而賣股並增加現金部位。法人指出，長期來看，股票仍是投資報酬率最高的資產類別，長期持有現金卻無法打敗通貨膨脹，投資人宜適度承擔風險。