大摩看多半導體設備產業 初評即按讚家登、萬潤兩台廠

半導體先進製程已成為全球科技投資的重中之重。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華半導體產業」研究報告中，首度將研究範疇延伸至設備產業，並列為人工智慧（AI）供應鏈中最新的戰略研究報告，初評台廠家登（3680）、萬潤（6187）均為「優於大盤」，目標價分別為700元、500元。

大摩認為，家登受惠於極紫外光（EUV）需求暢旺，萬潤則得益於CoWoS趨勢，各自主導相關利基市場、市占均高逾85%，並帶來45%-70%的營收貢獻，因此成為台灣半導體設備產業中最看好的二家廠商。

大摩指出，EUV是結構性的趨勢，家登是主要受惠者。家登專注於EUV光罩載具及晶圓載具，在全球極紫外光光罩盒（EUV Pod）的市占高達85%。家登營收與艾司摩爾（ASML）的EUV裝機業務高度相關，相關係數高達0.97，EUV Pod在2023年占家登總營收占比則達到45%。

大摩預估，家登在2024-2025年的營收年成長率將高於半導體產業的整體潛在市場成長率。從2023-2026年，家登的預估獲利年均複合成長率（CAGR）可達到38%。以家登明年的預估獲利來看，目前的本益比為25倍。

至於CoWoS，大摩預估，CoWoS產能到今年底可達每月3.9萬片，到2025年底達到每月7.7萬片。萬潤是CoWoS產能擴增的主要受惠者，營收與全球CoWoS產能擴增的相關係數超過0.9。

大摩估計，在今年下半年，CoWoS占萬潤營收的70-80%。從2023-2026年，萬潤的預估獲利CAGR高達119%。以萬潤明年的預估獲利來看，目前的本益比為19倍。

家登及萬潤8月27日股價表現出色，遠優於大盤。家登盤中一度漲停，終場大漲8%，收在563元；萬潤漲6.9%，收在最高價361.5元。加權指數跌55點（0.2%），收22,185點。