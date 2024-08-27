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疑被逼「工作學業2選1」…工讀生輕生控遭霸凌 保發中心董座請辭負責

證交所邀金萬林、錼創等7家創新板公司 8月28日發表財務業務

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

證交所攜手創投公會舉辦「創新板上市公司專場活動」，以提升創新板上市公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流之管道，預計於8月28日「2024台灣創投年會」辦理專場活動，邀請鈺寶-創（3150）、倚天酷碁、走著瞧、金萬林、向榮生技、巨鎧精密、錼創科技等七家創新板上市公司進行財務業務發表。

「創新板上市公司專場活動」提供上市公司與投資人面對面雙向溝通平台，使投資人了解創新板上市公司營運績效及創新板概況。證交所表示，會中由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現創新板上市公司競爭優勢及能見度。

上市公司 創新板

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