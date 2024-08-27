華南永昌證承銷成績亮眼

華南永昌證券承銷部重視台灣資本市場的健全性和發展，不斷思考創新服務模式和挑戰資本市場里程碑，繼2023年獲頒臺灣證券交易所「邁向未來獎-IPO募資金額」第三名，且連二年獲利創新高後，今年第3季再次憑藉專業實力及深厚客戶信任基礎創下斐然成績，9月起陸續有三商壽、巨有科技、威健實業及合世生醫科技等四件優質承銷（SPO）案接力掛牌。

華南永昌證券8月的四件承銷案中，三商壽現增發行新股採公開申購，對外承銷張數2萬5,500萬張，承銷價6.8元，預計申購期間於8月28日至8月30日，9月3日公開抽籤，9月11日掛牌。

巨有科技現增發行新股採公開申購，對外承銷張數187張，承銷價150元，預計申購期間於8月29日至9月2日，9月4日公開抽籤，9月12日掛牌。

威健實業國內第七次無擔保轉換公司債，對外詢圈張數2萬1,250張，每張10萬元，預計詢圈期間於8月28日至8月30日，9月11日掛牌。

合世生醫科技國內第三次有擔保轉換公司債，已於今年7月22日申報生效，採全數競價拍賣方式對外辦理承銷。

接續9月的亮眼表現，華南永昌證券承銷部秉持服務第一的精神，積極展現承銷團隊的專業能力與豐富經驗，第4季亦有至少兩家IPO及兩家募資案辦理承銷。

除於資本市場再注入一股活水，綜合考量華南永昌證券承銷部過去的服務創舉，例如成功輔導第一家創投上市掛牌、主辦創新板初次上市且為第一家採競拍新制上市掛牌、IPO案件掛牌股價創新高等表現，今年整年度的承銷表現應值得高度關注及期待。

展望未來，華南永昌承銷部將延續多年來的經營理念：「深化專業能力、傾聽客戶期待以及促進台灣資本市場的發展」，在初級市場提供企業發行面的專業建議，並推薦給投資人優質案件；在次級市場，也扮演好造市商及流動性提供者的角色，以促進台灣資本市場的整體發展更加健全與活絡。

明（2025）年預計超過五家主辦案件陸續登錄興櫃、上市櫃（IPO）送件，為未來IPO及SPO案件注入新動能；另積極耕耘並爭取IPO客戶的募資案，雙管齊下以致力承銷業務及獲利再創新高為目標。