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KY股、創新板公司第3季法人說明會 9月3日起陸續登場

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所為提升第一上市公司創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流之管道，將於9月3日、9日、10日舉辦今年第3季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，共計九場。

參與的公司，包括永新-KY（4557）、威宏-KY（8442）、基士德-KY（6641）、麗豐-KY（4137）、康控-KY（4943）、峰源-KY（6807）、茂林-KY（4935）、科嘉-KY（5215）、材料-KY（4763）。

證交所表示，「第一上市公司及創新板公司法人說明會」提供第一上市公司及創新板公司與投資人面對面雙向溝通平台，使投資人了解第一上市公司及創新板公司營運績效。會中將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現第一上市公司及創新板公司競爭優勢及能見度。

上市公司 創新板

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