就市論勢／蘋概、IC設計 長線有戲

盤勢分析

據Factset統計，S&P 500成分股企業近八成獲利表現優於預期。整體總經市場穩健，今年維持Fed降息1-2碼，9月降息機率高。

台灣7月外銷訂單金額500.3億美元，歷年同月第三高，年增4.8%、優於預期。經濟部分析，主因AI需求強勁，下半年進入消費性電子新品銷售旺季，有助支撐接單動能。預期台灣接單動能會逐季成長。

觀察風險指標數據開始降低， VIX與信用價差回落，預期無系統性風險，可觀察若日圓未再升破142兌1美元點位，盤勢可持續穩健向上。先前大盤評價修正至合理評價，企業獲利持續往上，因此大盤拉回整理後可偏多操作，無礙中長期偏多趨勢。

投資建議

目前大多數產業仍處爬坡循環。CoWoS設備需求到2025-2026年仍強勁，創造相關檢測、機台設備持續業績成長。蘋果2024年銷量基期偏低，有助2025年銷量成長性，市場預期推動iPhone換機潮，蘋概股仍可留意。

GB系列需大量資金支持，大型ODM廠較受惠。四大CSP 2024、2025持續資本支出，有助傳統伺服器與AI伺服器同步營運增長，IC設計庫存健康，營收重回成長循環。後續持續關注車用及工業較慢復甦領域。

長線來看，AI ODM、散熱仍為趨勢，朝核心產業布局如AI ODM、散熱、蘋概族群，衛星產業為IC設計＋半導體檢測設備＋高殖利率族群。