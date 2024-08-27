12檔中小題材股 強勢

台股昨（27）日量縮收黑，但盤面中小型題材股活蹦亂跳，其中，高鋒（4510）、志聖、精材等指標股吸引短多點火，股價強勢演出，法人預期後市仍有輪動機會，但建議趁盤中震盪時切入布局為宜。

輝達（NVIDIA）財報出爐前夕，市場轉趨觀望，科技股為主的那斯達克、費半指數跌勢較重，台股昨日延續季線以下震盪換手格局，成交量再度縮至3,000億元以下，電金權值股走勢疲軟，內資主導的櫃買市場逆勢上漲1.0%。

股價強勢中小型題材股

台股近期「水淺無大魚」，所幸中小型題材股多頭火種仍在，以法人近五日買超逾500張且昨日躍居強勢指標個股來看，高鋒、台虹、志聖、瀧澤科、世紀鋼、均豪、貿聯-KY、萬潤、精材、燿華、訊芯-KY、長華*等漲幅2.5%至10.0%。

台積電擴產趨勢明確，台北國際半導體展下周登場，半導體相關設備及零組件廠重登盤面主流，志聖、均豪等「G2C+聯盟」將於展前舉行法說會，昨日股價攜手攻頂，雙雙改寫掛牌後歷史新高，帶動萬潤、訊芯-KY、長華*同步強勢。