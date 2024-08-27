證交所提醒 防冒名詐財

詐騙集團膽大包天，假冒金管會及證交所名義，取信民眾以訛騙取財。證交所近期發現有詐騙集團持續以偽造證交所的保證金收據取信民眾以詐騙取財，因此再次呼籲投資人務必審慎判斷訊息真偽，小心查證往來業者是否為合法證券金融機構，以保障自身權益。

詐騙集團慣用的投資詐騙手法，往往是假借投資公司、投資顧問公司或財務顧問公司之名， 透過手機簡訊、LINE、臉書FB等通訊工具傳送不實投資訊息，誘騙民眾加入LINE或投資群組，甚至宣稱可協助代操，進而收取資金。

證交所表示，近日陸續發生有詐騙集團於LINE投資群組或以宣導說明會名目，向投資人發送訊息，佯稱某投資公司擁有已向證交所繳交10億元、20億元、30億元不等的金融交易擔保金，用於保障平台用戶資金安全，並出示其偽造之證交所提供的證明函，上載金管會印文佐證，企圖騙取民眾對該投資公司之信任。此詐騙行為不但冒用主管機關名義，並盜用證交所商標、偽造文書，證交所請民眾勿受騙上當。

證交所呼籲投資人對於涉及證交所之訊息或廣告有任何疑慮時，得撥打投資人服務中心專線（(02)2792-8188）確認。