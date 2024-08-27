星宇等五家 上市案過關
臺灣證券交易所昨（27）日召開董事會，決議通過五家公司上市案，包括星宇航空（2646）、中傑投控、榮惠-KY、達運光電、三商餐飲；其中， 榮惠-KY為創新板新兵。
星宇航空董事長張國煒今年6月14日在股東常會預告公司準備在2024年底上市，如今已通過證交所董事會審核。據證交所資料，星宇航空實收資本額253.8億元，主要業務為航空客、貨運，去年稅前盈餘1.15億元，每股稅後純益0.08元。
中傑投資控股董事長為劉安哲，實收資本額為14億元，主要產品包括運動鞋及休閒鞋的代工製造，實際營運主體包括肇慶市中傑鞋業、上高縣中傑鞋業、越南寧平中傑鞋業、薩摩亞商中杰鞋業台灣分公司等，為New Balance、李寧、FILA及Columbia等國際品牌大廠代工製造鞋類產品。
三商餐飲負責人為陳翔玢，主要產品為連鎖餐飲的經營及相關產品銷售，去年稅前淨利1.92億元，每股稅後盈餘3.11元。
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