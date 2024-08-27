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這檔紡織股買進台積電 買到占實收資本額20%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

絲織廠光明（4420）27日公告取得台積電（2330）股票，達實收資本額20%。光明自7月18日至8月27日，以每股940.78元，買進台積電90張，共計砸下8,467萬元。取得有價證券目的為理財投資。

光明為宜進集團成員，近年紡織本業低迷，公司積極跨足不動產相關業務，另也投資有價證券，以利優化財務表現。根據光明第2季財報顯示，目前投資的有價證券還包括亞泥（1102）共計持有1,300張，帳面金額達5,700萬，以及宜新實業（4440），共計持有1,542張，帳面金額4,255.9萬元。

此次砸下8,467萬元買進90張台積電股票，由於光明資本額僅4.04億元，已達公司實收資本額20%。

光明紡織本業受到越南及東南亞國家大量投入紡織業行列之影響，造成紡織業產能過剩、競價激烈、獲利微薄等情形，嚴重衝擊台灣紡織業出口動能。公司因此重新規劃擬定產業垂直轉型計畫與上游公司進行策略聯盟，增加功能性加工絲與環保加工絲，在組織營運的結構上，發揮上中下游的垂直整合。

在不動產方面，光明去年因處分桃園市觀音區的不動產，包括桃園市觀音區光明段的土地、地上建物及相關附屬設備，出售予東齊染整，總銷售金額19.85億元，處分利益17.37億元，每股貢獻高達43.83元。使得光明去年獲利吃下大補丸，全年每股純益來到40.44元。

光明今年亦有處分不動產的獲利貢獻挹注，公司在6月中旬處分台北市南港區土地與建物，包括土地132.07坪、建物923.51坪，交易對象為金田餐飲，交易總金額達5.96億元，預計處分利益約2.52億元，處分用途為償還銀行借款及充實營運資金，不過截至第2季底，尚未完成過戶程序。

台積電

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