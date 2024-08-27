過關！星宇航空、三商餐飲等5公司上市案 證交所准了

臺灣證券交易所27日召開董事會，決議通過五家公司上市案，包括星宇航空（2646）、中傑-KY（6965）、榮惠-KY（6924）、達運光電（8045）、三商餐飲（7705）。

根據證交所資料，中傑投資控股董事長劉安哲，實收資本額為14億元，主要業務是幫New Balance、李寧、FILA及Columbia等國際品牌大廠代工製造鞋類產品，2023年稅前純益為23億5,113萬7千元，每股稅後純益（EPS）為13.55元。

榮惠集團董事長為劉世璘，公司資本額為1.975億元、申請上市時淨值為3.8億元，主要業務為各類利基型印刷電路板（PCB）產品設計及銷售，暨工控（IPC）相關電子零組件銷售業務，應用層面以車用電子板及消費性電子產品用PCB為主。

達運光電負責人為陳碧霜，實收資本額8.15億元，主要產品有寬頻網路設備及智慧聯網（AIoT），去年稅前純益5.56億，每股稅後盈餘5元，今年第1季稅前純益為1.52億元，每股稅後盈餘1.48元。

三商餐飲負責人為陳翔玢，主要產品為連鎖餐飲的經營及相關產品銷售，去年稅前淨利1.92億元，每股稅後盈餘3.11元。

星宇航空負責人為張國煒，實收資本額253.8億元，主要業務為航空客、貨運，去年稅前盈餘1.15億元，每股稅後純益0.08元。