保瑞盛保熙再出手 取得泰福30.5%股權居單一最大股東

保瑞藥業今（27）日宣布董事會通過與泰福生技進行策略聯盟，將由泰福生技發行普通股新股，取得保瑞旗下負責大分子CDMO業務的保瑞生技股權，每1股保瑞生技普通股換發1股泰福生技普通股為對價，並將提交泰福生技與保瑞生技同日舉行股東臨時會決議。

交易完成後，依目前股數計算，保瑞藥業將取得泰福生技約30.5%股權，成為泰福生技單一最大的法人股東，泰福股本將由約16.4億元增加至約23.8億元。泛潤泰集團則為第二大股東，合計持股約24-25%。另盛保熙形容是台灣生技業界教父級人物的泰福創辦人趙宇天股權將降至2%多。

依時程，泰福生技與保瑞生技預計於10月中旬分別召開第一次臨時股東會，通過這項合併案；而後泰福生技計畫於明年第一季召開第二次股東臨時會改選董事，由保瑞集團推派4席董事(包含2席獨立董事)，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福生技新任董事長，持續推動整合後主體在全球生物製劑領域的策略規劃與成長目標。

而原泰福公司在新董事會中，潤泰集團、趙宇天及董事長陳林正旗下生技基金DelosCapital Fundlp將各保留一席董事，兩席獨董則由潤泰集團掌握。

根據泰福公告，保瑞生技股權價值評估採用收益法進行評價，每股公允價值區間為新台幣為43.19元至53.99元。泰福股權價值評估採用市價法進行評價，每股公允價值合理區間50.53元至59.49元。

盛保熙表示，合併案談了大約六、七個月。泰福董事長陳林正也透露，過去雙方雖有溝通了解，但主要談策略合作是在去年底他重新回任董事長之後。雙方認為，策略聯盟著眼在生物製劑CDMO業務共同目標，並針對近期產業脈動與政策發展，如美國的BIOSECURE法案等，搶攻在地生產代工需求龐大潛在商機。

泰福生技主要產品為生物相似藥開發，自行研發的生物相似藥Nypozi日前取得台灣第一張由美國FDA核發的生物相似藥上市許可。其旗下美國聖地牙哥廠擁有完整且經過美國FDA查廠通過的cGMP廠，不僅能為自行研發的生物相似藥量產上市，更支持美國市場大分子代工業務發展的重要量能。

盛保熙認為，透過這次資源整併，將成為台灣第一家擁有從最前期的細胞株篩選、製程開發、分析方法到新型生物製劑開發，延伸到藥品生產以及最終成品充填，真正一條龍服務完整能力的大分子CDMO公司，可馬上為代工客戶提供美國市場在地的量產產能，滿足為因應BIOSECURE法案所帶動的強勁代工需求。

陳林正則說明，泰福近年來延伸至大分子CDMO業務布局，以聖地牙哥廠為基礎，從前段Non-GMP前臨床試量產服務到FDA嚴格查廠通過的商業化GMP代工生產。對於旗下兩項生物相似藥Nypozi與Valheric市場機會，將可透過保瑞兼顧代工業務與產品銷售的雙引擎策略經驗，以最高品質執行力加速產品上市與極大化兩項產品商業價值。

保瑞強調，此策略聯盟是集團在2024年宣布的第三個重大策略專案，也是繼上周正式接收了位於美國馬里蘭州的無菌針劑製造廠，強化了大分子代工業務所需要的成品充填能力後，進一步完整了原本所欠缺在生物製劑商業化產品應用量產產能，使集團在持續拓展小分子代工業務的基礎上、再加入大分子代工服務的完整平台，成為真正擁有大、小分子一站式服務資源與技術能力的國際級公司。