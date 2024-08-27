新新併三角戀話題熱 外資敲進新光金砍中信金、台新金

市場靜待輝達（NVIDIA）28日公布財報，投資人陷入觀望，台股今天終場下跌55.12點，收在22185點，加計盤後交易成交值新台幣2889.30億元，創今年2月初以來的近7個月新低量。根據證交所統計，今天三大法人合計賣超96.66億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超130.16億元，為連續第5個交易日站在賣方；自營商也減碼13.73億元；僅本土投信買超47.24億元。

個股方面，外資今天賣超前3名分別為中信金8萬4545張、群創3萬9754張和台新金2萬5420張。

外資買超前3名則分別為新光金3萬9024張、元大台灣50反1ETF1萬8959張，和期街口布蘭特正2的1萬800張。

值得注意的是，新光金三角戀併購案話題正熱，兩大潛在買家中信金、台新金今天雙雙入列外資賣超榜前3名，新光金則登上買超榜第1名。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，台股量縮整理，接下來28日即將揭曉的輝達財報是關鍵，目前美股主要指數中，僅與台股關連性最高的費城半導體指數還沒有站上季線，如果輝達財報正向，助費半指數飛躍季線，台股有望跟進，帶動市場信心。

蔡明翰觀察，從目前各項數據來看，多頭趨勢沒有太大問題，除費半指數，美國標普500指數和那斯達克指數都已站上季線，道瓊工業指數昨天甚至又創新高，他認為台股目前處於等待過程，隨輝達財報出爐，AI產業趨勢獲得確認，有望重新表態。