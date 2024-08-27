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保瑞與泰福強強聯手 擬透過雙方換股合組國際CDMO戰隊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
保瑞與泰福強強聯手，擬透過雙方換股合組國際CDMO戰隊。記者謝柏宏／攝影
保瑞與泰福強強聯手，擬透過雙方換股合組國際CDMO戰隊。記者謝柏宏／攝影

保瑞（6472）27日宣布，董事會通過與泰福-KY（6541）進行策略聯盟，將由泰福發行普通股新股，取得保瑞旗下負責大分子CDMO業務的保瑞生技股權，以每1股保瑞生技普通股換發1股泰福生技普通股做為對價，並將提交泰福生技與保瑞生技同日舉行之股東臨時會決議。待本次交易完成後，依照目前股數計算，保瑞藥業將取得泰福生技約30.5%之股權，成為泰福生技單一最大的法人股東。

本次策略聯盟係著眼於雙方在生物製劑CDMO業務的共同目標，並且針對近期產業脈動與政策發展；例如美國的BIOSECURE法案等，以最有效率的方式整合雙方強勢資源，率先站穩搶攻因應相關政策而大幅增加的在地生產代工需求等龐大的潛在商機。

泰福生技為台灣生物相似藥開發之領導企業，其自行研發之生物相似藥Nypozi日前取得台灣第一張由美國FDA核發之生物相似藥上市許可。其旗下的美國聖地牙哥廠擁有完整且經過美國FDA查廠通過的cGMP廠，具有產品開發與商業化的豐富經驗，不僅能為自行研發的生物相似藥量產上市，更是支持美國市場大分子代工業務發展的重要量能。

針對本次策略聯盟，保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，非常高興能有機會和另一家台灣公司攜手合作，一起把台灣最優秀的技術與人才帶進全球市場打世界盃。泰福生技多年來在大分子領域的耕耘與投資相信是大家有目共睹的，不僅在癌症治療與相關抗體藥物等生物製劑開發累積了深厚的量能與經驗，在美國聖地牙哥這個全球生物製藥發展重鎮投入大量資源所建置的商業量產技術與產能，更是台廠進軍美國市場的先驅。

透過這次的資源整併，保瑞將成為台灣第一家擁有從最前期的細胞株篩選、製程開發、分析方法到新型生物製劑開發，延伸到藥品生產以及最終成品充填，真正一條龍服務完整能力的大分子CDMO公司，可以馬上為代工客戶提供美國市場在地的量產產能，滿足為因應BIOSECURE法案所帶動的強勁代工需求，而這些正是目前全球CDMO產業發展趨勢中最關鍵的時間成本與市場機會。此外，保瑞也非常看好泰福旗下兩項生物相似藥Nypozi與Valheric的市場機會，相信透過保瑞兼顧代工業務與產品銷售的雙引擎策略經驗，將以最高品質的執行力加速產品的上市與極大化兩項產品的商業價值。

泰福生技董事長暨執行長陳林正則表示，泰福自成立以來一直專注於生物製劑的開發與生產，近年來更延伸至大分子CDMO業務布局，憑藉著長期深耕生物相似藥累積的技術優勢，以聖地牙哥廠為基礎，從前段Non-GMP前臨床試量產服務到FDA嚴格查廠通過的商業化GMP代工生產，為搶攻全球市場的CDMO業務奠定基石。這次與保瑞集團的策略聯盟是整合資源優勢的最佳契機，希望藉由保瑞集團過去10多年來成功打造橫跨全球市場的CDMO業務平台，並以高門檻技術、高品質服務在國際CDMO市場建立了良好的聲譽與客戶關係，能夠大幅提升泰福CDMO廠區的業務開發與營運效率，進而加速達成泰福營收獲利的成長目標！此外，我們也非常看好泰福旗下兩項生物相似藥Nypozi與Valheric的市場機會，相信透過保瑞兼顧代工業務與產品銷售的雙引擎策略經驗，將以最高品質的執行力加速產品的上市與極大化兩項產品的商業價值。

依照時程規劃，泰福生技與保瑞生技預計於10月中旬分別召開第一次臨時股東會，通過這項合併案；而後泰福生技計畫於明年第一季召開第二次股東臨時會改選董事，由保瑞集團推派4席董事（包含2席獨立董事），並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福生技新任董事長，持續推動整合後主體在全球生物製劑領域的策略規劃與成長目標。

保瑞集團作為台灣CDMO的領先企業，是台灣目前唯一可以同時提供大、小分子一站式委託開發代工製造服務，並且擁有涵蓋北美市場的跨國平台，在全球共有10個製藥廠區。旗下的保瑞生技深耕大分子開發具備最高品質的開發製造能力，以及能夠成功推出最具挑戰性的生物製劑所需的全方位專案管理能力，不僅在一年內協助台灣客戶領先全球市場完成「三特異性雙免疫檢查點T細胞銜接抗體」的製程開發與臨床試驗所需的藥物生產，今年中也成功協助另一家韓國客戶開發之生物相似藥一舉在美國、歐洲及韓國取得第三期臨床試驗批准，在保瑞集團成立大分子CDMO業務不到2年的時間內即累積了多項國際CDMO客戶委託開發專案，業務開發與執行效率備受肯定。

此一策略聯盟是保瑞集團在2024年宣布的第三個重大策略專案，也是繼上周正式接收了位於美國馬里蘭州的無菌針劑製造廠，強化了大分子代工業務所需要的成品充填能力後，進一步完整了原本所欠缺在生物製劑商業化產品應用的量產產能，使得保瑞集團在持續拓展小分子代工業務的基礎上、再加入大分子代工服務的完整平台，成為真正擁有大、小分子一站式服務資源與技術能力的國際級公司，開啟保瑞集團全球CDMO業務成長動能的新篇章。

保瑞 生技股 美國

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