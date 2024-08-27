台股下跌55點 三大法人賣超96.66億元
台股27日開低，尾盤小幅拉升，收在22,185點，下跌55.12點，跌幅0.25%，成交量2,883.75億元，三大法人賣超96.66億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超130.16億元，投信買超47.24億元，自營商賣超（合計）13.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.66億元，自營商（避險）賣超8.07億元。
今日權值股大多走跌，台積電（2330）收942元，下跌0.84%，跌破季線，聯發科（2454）、鴻海（2317）也小跌。機器人股走強，多達11檔以漲停板收盤，其中，台灣精銳（4583）、均豪（5443）及志聖（2467）等3檔更創下歷史新高，也帶動電機機械類股的漲勢，東台（4526）、喬福（1540）、直得（1597）等都漲停。台積電概念股也強漲，家登（3680）、弘塑（3131）上漲7~8%，盟立（2464）、均華（6640）、群翊（6664）等都漲停。
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