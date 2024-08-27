台股修正跌55點收22,185點 台積電跌8元收942元

台股27日終場收22,185.00點，跌55.12點、跌幅0.2%，成交金額2,883.7億元。另外，櫃買指數開高走高，收張1.0%。台積電（2330）收942元、跌8元。

綜觀台股盤面上，機器人、工具機相關族群強勢表態，包括：羅昇（8374）、高鋒（4510）、東台（4526）、穎漢（4562）、志聖（2467）、盟立（2464）、均豪（5443）、直得（1597）、昆盈（2365）、所羅門（2359）等紛紛放量上攻；重電族群的上緯投控（3708）、華城（1519）、中興電（1513）、森崴能源（6806）、士電（1503）等；太陽能族群的茂迪（6244）、聯合再生（3576）、元晶（6443）、安集（6477）、鑫科（3663）等紛紛走揚。

科技族群方面走勢分歧，世芯-KY、高力、廣明、研揚、智原等上揚；樺漢、健策、聯發科、日月光投控、廣達等則震盪整理。其中，矽光子族群的聯鈞、訊芯-KY、聯亞、上詮、波若威等表現突出走強。

法人分析，雖然聯準會主席鮑爾明確表示降息時機已到，可惜成交量仍未達月均量水準，因此短線上檔恐將受制於季線，不過由於季線仍在持續上揚，只要大盤持續守住5日均線，短線走勢還有機會再度挑戰季線。

另一方面，28日盤後輝達將公布財報，預期明日台股盤勢將難以擺脫低量整理狀態，周四（29日）可留意多空表態方向。

大盤在低量狀況下，短線走勢盤旋待變，操作上先以短線進出為主，盤面仍是優先關注營收或財報亮麗且股價已回補8月以來所留下空方缺口或是重返所有均線之上個股。

操作上建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、板卡、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群。