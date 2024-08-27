鮑爾暗示9月將降息 激勵股債齊揚

聯準會主席鮑爾在全球央行年會上表示，對通膨回到2%目標越來越有信心，降息時機已經到來，激勵股債齊揚。過去一週整體股票型ETF持續獲271.85億美元資金淨流入，其中，美國、亞洲、中國、歐洲、日本分別獲得154.24億、65.55億、48.72億、8.09億、2.2億美元資金流入，但拉美、東歐出現1.47億、0.19億美元資金淨流出，依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為科技、不動產、核心消費；淨流出金額最高的產業為能源，其次為主題、公用事業。

富蘭克林證券投顧表示，目前正處美國經濟放緩但仍保有韌性、聯準會將轉為降息的關鍵時刻，短線有望呈現股債齊揚格局，建議以靈活調整配置的美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，卡位降息前的收益和未來資本利得空間。此外，聯準會九月將啟動降息，正式加入全球央行寬鬆貨幣政策行列(日本除外)，預期美元指數走勢偏弱，締造非美元貨幣的升值機會，投資人可透過全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金參與。在股市方面，市場需透過更多數據確認美國景氣降溫速度和幅度，加上中東情勢、十一月美國選舉前變數仍多，消息面仍將牽動股市波動，建議採取分批加碼或大額定期定額策略，首選創新商機(AI科技和生技)、淨零轉型(公用事業和氣候變遷)、亞洲改革(印度和日本)，積極者可搭配黃金產業型基金操作。

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯·加利波(Chris Galipeau)表示，自1972年以來共有7個與經濟衰退相關的降息週期、5個與經濟擴張相關的降息週期。當首次降息與經濟擴張同時發生時，投資人通常會變得更加樂觀，在接下來的3個月、6個月、12個月裡，史坦普500指數平均分別上漲6.79%、9.79%、16.66%，但當降息與經濟衰退同時發生時，首次降息後3個月內股市平均會下跌4.96%，但6個月、12個月後將轉為上漲，漲幅為1.01%、4.98%。而考量目前經濟情勢，我們將2024年的降息歸類為擴張性降息，預期牛市將會延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。