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台股三王拉尾盤 盤面聚焦金融、黑神話概念股、面板雙虎

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台股昨（26）日上演開高走低戲劇性走勢，早盤一度大漲291點，但買盤追價無力，臨近尾盤已壓至平盤附近、僅剩漲6點，靠公股券商在最後一盤進場拉抬權值三王股價，將指數拉升至上漲82點，收在22,240點，挑戰季線功敗垂成。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清的看法，輝達財報表現動見觀瞻，此外，預期美國9月降息，但下周美國還有重要的ISM製造業指數、非農就業數據與失業率，都可能影響聯準會的降息幅度，預期短期指數將在月線至季線之間來回震盪，操作上建議買黑賣紅、區間操作為主。

台股盤面重點
台股盤面重點

三大法人昨天賣超50.7億元，其中外資賣超51億元，連四賣累計190.1億元，期貨淨空單增加2,129口至36,989口；投信買超30億元，連七買累計192.6億元；自營商買轉賣、賣超29.2億元。八大公股行庫買超14.8億元。

美國聯準會主席鮑爾上周五在全球央行年會唱「鴿」，9月降息幾成定局，激勵美股四大指數收紅，台股昨日同步開高，但之後賣壓持續出籠，指數回落，尾盤時僅上漲6點，不過，最後一盤靠公股券商出手，拉抬台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值三王，尤其台積電最後一盤爆出4,762張大量，推升股價跳升5元，股價由黑翻紅上漲1元收在950元，對指數貢獻最多。大盤終場收22,240點，上漲82點，成交量3,526億元。

盤面聚焦三大族群，包括上演金金併的金融股、大陸3A遊戲「黑神話：悟空」概念股的板卡及顯卡等受惠族群、群創（3481）減資後回歸的面板雙虎。千金股則跌多漲少，僅三檔上漲。


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