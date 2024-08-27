保瑞、泰福27日暫停交易

保瑞藥業（6472）及泰福-KY（6541）兩家上市生技公司昨（26）日雙雙公告，因有重大訊息待公布，兩公司都經證交所同意自8月27日起暫停交易。市場猜測，這是保瑞將啟動的今年第三次併購，結盟對象正是泰福生技公司。

外界傳言，泰福-KY的創辦人及大股東趙宇天，2022年5月曾與保瑞藥業及台新健康基金三方共同成立保瑞生技，由保瑞生技斥資5,000萬美元，取得伊甸生醫CDMO在台資產，搶攻全球蛋白質藥CDMO市場商機。趙宇天與保瑞董事長盛保熙有合作關係，透過他扮演媒人與泰福結盟，是兩公司能成就姻緣的主因。

對於外界的猜測，保瑞與泰福兩公司昨日都未評論，只強調待今日下午董事會做出決議再正式宣布停牌理由。

保瑞是國內CDMO大廠，近年來持續透過併購壯大集團規模，今年4月完成收購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratories （簡稱USL），取得其在明尼蘇達州2座工廠，增加口服固體劑型的產能。到了8月，保瑞再度完成向美國公司Emergent BioSolutions收購子公司位於馬里蘭康登鎮（Camden, Maryland）的無菌針劑製造廠區；後續將可運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

泰福-KY為國內生物相似藥開發公司，該公司今年初第一個生物相似藥Nypozi（TX01）已在加拿大開賣，今年6月底也已取得美國FDA所核發的上市許可；泰福目前正在申請第二張生物相似藥TX05的美國藥證。

TX05是原廠參考藥物為Herceptin，主要適應症為乳癌、胃癌，三期臨床試驗解盲成功後，2021年8月向FDA提出藥證申請。