越股漲幅超車印股為新興亞股第二 僅次於台股

今年以來，新興亞股以台股表現最優，大漲24%，再來是越南的13.2%、印度的13%。不過，就資金流向來看，台股被外資賣超77.9億美元最重，越南也遭賣超20.9億美元，印度則獲外資買超20.9億美元，獲外資青睞程度僅次於南韓的178.1億美元。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，雖然上周美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會上「高鴿」，美股也上漲回應，但台股季線反壓壓力仍大。本周聚焦人工智慧（AI）指標股輝達（NVIDIA）的財報，台股走勢將震盪。但只要輝達財報亮眼，且籌碼面沉澱後、量能恢復至5,000億元以上，台股多方上攻動能將更穩定。

安聯投信台股團隊指出，輝達GB200的出貨動能、iPhone 16發表後的銷售好壞等，都是決定第4季電子股表現重要因素，目前正向看待這兩項因素。GB200將在9月進入量產前的最後階段，年底前正式出貨的規劃不變。iPhone 16搭配AI功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南總體經濟強勁，房地產可望維持韌性，且上半年出口雙位數成長，赴越南觀光人次達880萬人次，下半年經濟也可望維持高成長。政府推利多政策，加上資金逐漸回流新興亞洲，越股前景可期，尤其是科技、金融與消費產業。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣熱絡，雨季雨量正常也有利穩定物價，通貨膨脹將維持溫和，無礙於政府實施刺激經濟政策。另外，「印度製造」資本支出題材不變，政府也可能推出照顧農民或中低所得人民的政策，加上資金動能強勁，印度股市多頭行情延續仍值得期待。