大摩：亞洲AI股漲幅大、將跟著輝達財報波動 看好六台股

輝達將於28日發布財報及展望，全球矚目。摩根士丹利證券發布「亞洲科技股」報告指出，亞洲人工智慧（AI）族群今年來股價平均已大漲27%，因此輝達（NVIDIA）的財報可能引發市場波動。大摩目前正面看待輝達財報，並精選六檔台股。

大摩在報告中開宗明義點出，科技股已變成一檔個股的故事，無論股票是漲是跌，輝達都是中流砥柱。科技股的下一步取決於輝達。就基本情境來看，大摩正面看待輝達財報；在樂觀情境下，也就是輝達營收優於預期，大摩看好亞洲AI相關個股股價可能漲3-15%，特別看好中國大陸企業旭創及鴻海（2317）旗下的工業富聯；在悲觀情境下，這些個股則會下跌5-10%。

在台廠中，大摩最看好台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海、川湖（2059）等六檔個股。在產業方面，大摩看好繪圖處理器（GPU）、高頻寬記憶體（HBM）、客製化晶片、製造、封裝測試及機架滑軌等。

大摩指出，目前的市場共識是輝達今年營收將成長98%，大摩預估仍有上調的空間。不過，目前投資人買進的股價已相當於38倍的12個月前瞻本益比，已符合或略高於十年長期本益比平均值。至於AI淘金熱的「鏟子」股，平均本益比也來到30倍。對不少公司來說，獲利必須趕上。

大摩認為，在台積電的努力之下，輝達第4季應可達成Blackwell生產的部分進度。大摩預估輝達第2季營收280億美元，第3季則是300億美元，略低於市場共識。輝達在歷經之前的賣壓之後，重回大摩的首選名單。