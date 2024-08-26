快訊

許光漢服役吃不飽、下禁令防女兵偷看？ 替管中心回應了

「康熙」造型師Enzo突因癲癇離世 醫籲患者速做1檢測防猝死

大摩：亞洲AI股漲幅大、將跟著輝達財報波動 看好六台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。 （聯合報系資料照片）
台股示意圖。 （聯合報系資料照片）

輝達將於28日發布財報及展望，全球矚目。摩根士丹利證券發布「亞洲科技股」報告指出，亞洲人工智慧（AI）族群今年來股價平均已大漲27%，因此輝達（NVIDIA）的財報可能引發市場波動。大摩目前正面看待輝達財報，並精選六檔台股。

大摩在報告中開宗明義點出，科技股已變成一檔個股的故事，無論股票是漲是跌，輝達都是中流砥柱。科技股的下一步取決於輝達。就基本情境來看，大摩正面看待輝達財報；在樂觀情境下，也就是輝達營收優於預期，大摩看好亞洲AI相關個股股價可能漲3-15%，特別看好中國大陸企業旭創及鴻海（2317）旗下的工業富聯；在悲觀情境下，這些個股則會下跌5-10%。

在台廠中，大摩最看好台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海、川湖（2059）等六檔個股。在產業方面，大摩看好繪圖處理器（GPU）、高頻寬記憶體（HBM）、客製化晶片、製造、封裝測試及機架滑軌等。

大摩指出，目前的市場共識是輝達今年營收將成長98%，大摩預估仍有上調的空間。不過，目前投資人買進的股價已相當於38倍的12個月前瞻本益比，已符合或略高於十年長期本益比平均值。至於AI淘金熱的「鏟子」股，平均本益比也來到30倍。對不少公司來說，獲利必須趕上。

大摩認為，在台積電的努力之下，輝達第4季應可達成Blackwell生產的部分進度。大摩預估輝達第2季營收280億美元，第3季則是300億美元，略低於市場共識。輝達在歷經之前的賣壓之後，重回大摩的首選名單。

大摩 財報 輝達

延伸閱讀

外資連4賣 法人：靜待輝達財報台股人氣還在

Intel裁員、輝達延後出貨...AI好光景不再？當黃仁勳說晶片沒瑕疵 才是賣點

林百里避談輝達晶片出貨 強調廣達需求沒問題

Fed唱「鴿」 台股上攻給力…五利多加持挑戰季線

相關新聞

大摩：亞洲AI股漲幅大、將跟著輝達財報波動 看好六台股

輝達將於28日發布財報及展望，全球矚目。摩根士丹利證券發布「亞洲科技股」報告指出，亞洲人工智慧（AI）族群今年來股價平均...

越股漲幅超車印股為新興亞股第二 僅次於台股

今年以來，新興亞股以台股表現最優，大漲24%，再來是越南的13.2%、印度的13%。不過，就資金流向來看，台股被外資賣超...

保瑞與泰福將公告重大訊息 8月27日起暫停交易

保瑞藥業（6472）與泰福-KY（6541）上市普通股暨以其為標的之認購（售）權證自2024年8月27日起暫停交易。

外資上週賣超台股123.81億元 砍中信金買新光金

台股上週量縮整理，全週下跌191.28點或0.86%，週五收在22158.05點。根據證交所統計，上週外資在集中市場賣超...

台股上漲82點 三大法人賣超53.15億元

台股26日開高走低，終場收在22,240.12點，上漲82.07點，漲幅0.37%，成交量3,464.29億元，三大法人...

新興亞洲股市持續回血 台股外資連2周淨流入

美國聯準會（FED）主席鮑爾釋出鴿派訊息，9月降息可望確立，美元走弱，引發資金回流新興亞股。上周新興亞洲指數上揚0.8%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。